الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تخفيضات تصل لـ25% فى الأسعار.. توافر السلع الغذائية وكعك بجميع منافذ التموين

صورة الحدث
صورة الحدث

وجّه الدكتور على المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير المنتجات الخاصة بعيد الفطر بأسعار مناسبة، تيسيرًا على المواطنين.

وطمأن "المصيلحي" المواطنين بأن السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي ومنافذ البيع الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع زيادة ضخ السلع ومنتجات اللحوم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، واستعدادًا لعيد الفطر المبارك، حيث تزداد معدلات الاستهلاك.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: "جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة تكفي لعدة أشهر".

هذا وتلقى الدكتور علي المصيلحي تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأوضح 
أن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين من الصباح؛ لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية، وصرف السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم.

التموين توفر كعك العيد بأسعار مخفضة

كما أن هناك التزامًا بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، بتدوين الأسعار على السلع قبل وبعد التخفيض، والتي جاءت كالتالي:

-زحاجة الزيت خليط ٧٠٠ جرام ٦٠ جنيهًا بدلًا من ٧٥ جنيهًا.

-دقيق الكوثر .28.5 بدلًا من 31.5 جنيه.
-سمن كريستال 135 بدلًا من 185 جنيهًا. 
-أرز هندي الكيلو 25 بدلًا من 30 جنيهًا.
 

من جهته؛ أكد محمود الخياط، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن جميع السلع متوافرة والاحتياطي الاستراتيجي آمن لكل المنتجات والسلع الاستراتيجية، لافتًا إلى تواجد كعك العيد ومنتجات الكعك والبيتي فور والبسكويت بأسعار تناسب الجميع.

ونوه بأن الوزارة طرحت منتجات "كعك العيد" من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

ووفرت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، برئاسة اللواء على أشرف عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، حيث تم طرح علبة بسكويت نشادر بسعر ١٤٠ جنيهًا، وكعك سادة بسعر 150 جنيهًا، وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات، وغريبة سادة بـ160 جنيهًا للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه، وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا، وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه، وكوكيز بسعر 170 جنيهًا.

كما طرحت الوزارة علبة كعك سادة بسعر١٥٠ جنيهًا، وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيهًا، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيهًا، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.

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الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية اسعار مناسبة علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية ضخ السلع ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة

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