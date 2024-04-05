مقتل سايس بسبب "كاوتش سيارة" فى مدينة 6 أكتوبر

نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي في الجيزة في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة في منطقة أول أكتوبر، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مقيد القدمين" وبه كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم بدائرة القسم.

بالفحص أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المجني عليه (سايس "له معلومات جنائية"- مقيم بأحد الجراجات بدائرة القسم)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بذات الدائرة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لاكتشافهم قيام المجني عليه بسرقة إطار خاص بسيارة أحد المتهمين من داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة القسم، وحال مشاهدتهم للمجنى عليه قاموا باصطحابه داخل سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وتعدوا عليه بالضرب وتكبيل قدميه مُحدثين إصابته المنوه عنها فى محاولة للتوصل إلى الإطار المستولى عليه وعند شعوره بحالة إعياء قاموا بوضعه داخل شنطة السيارة وإلقائه بمحل البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.