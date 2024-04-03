7 مايو.. الحكم علي عاطل قتل ابنة زوجته وشرع فى قتل شقيقها بالخصوص

حجزت محكمة جنايات شبرا الخيمة،،محاكمة عاطل لاتهامه بقتل نجلة زوجته، والشروع في قتل نجلها، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، لجلسة 7 مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار هاني فتحي مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى،در القرار

كشف أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد ك " بقتل عمدًا الطفلة المجني عليها "يمن. م " بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض أداة بطشه - عصا - وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربًا بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت - بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل الطفل المجني عليه" صفوت م"عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصاء سلك كهربائي - وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضربًا بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي كادت ان تودي بحياته الا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.