الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سمكرى قتل سائقًا بسبب "كلب" فى مدينة نصر

حبس
حبس

قررت  نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس سمكري قتل سائقًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بدفن جثة المجني عليه عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 

تعود تفاصيل الواقعة بتقلي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من الأهالي بسقوط قتيل بعزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جثة سائق تاكسي مقتول بطعنة نافذة في الصدر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره "سمكري" بسبب خلاف على ربط كلب بمدخل العقار.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب الكلب وربطه في العقار ورفض المجني عليه فقتله في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي أصدرت السابق.

سمكري سائق

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