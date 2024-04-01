حبس متهمين بسرقة أبواب عقارات بأسلوب الخلع فى مدينة نصر

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر تجديد حبس المتهمين بسرقة الأبواب الحديدية من العقارات بأسلوب الخلع في مدينة نصر 15يومًا على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت التحريات عن قيام شخصين بمنطقة مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاطهما الإجرامي تخصص في سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع"، وأقر المتهمان بارتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مالك مخزن خردة مقيم بدائرة القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.