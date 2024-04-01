الإثنين 01 أبريل 2024
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حوادث

خلافات مالية.. استمرار حبس المتهمين بقتل سائق وحرق جثته فى العمرانية

جريدة الدستور

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس عاطلان لاتهامهما بـقتل سائق وحرق جثته في العمرانية.

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع عاطلان لاتهامهما بقتل سائق وحرق جثته في العمرانية، واعترفا المتهمان بارتكابهما للواقعة، وذلك لخلافات مالية.

واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة، باستدراجهما للضحية، بسبب  خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه قام المتهم على إثرها بالاتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم أنهاء تلك الخلافات وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، أسفل سور الطريق الدائرى بدائرة القسم ووجود آثار حريق بالجسم.

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حبس المتهمين بقتل سائق وحرق جثته أسفل دائرى العمرانية

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العثور على جثة شاب مذبوحًا فى طنطا

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقر أحدهما بوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه قام على إثرها بالاتفاق مع الثانى على استدراج المجنى عليه لشقة أحدهما بزعم أنهاء تلك الخلافات، وقاما بالتعدى عليه وإيثاقه وخنقه حتى فارق الحياة، والاستيلاء على مفتاح شقة المجنى عليه، هاتفى محمول، والتوجه لمسكن المجنى عليه وسرقة "بعض المتعلقات الشخصية، فرد محلى" واستعانا بـ إحدى الفتيات "صديقة أحدهما" لنقل الجثمان وقاموا بالاتصال بسائق تروسيكل "حسن النية" بدعوى نقل بعض المخلفات من الشقة، ولدى وصولهم لمكان العثور قاموا بسكب كمية من البنزين على الجثة وإضرم النيران بها وأرشدوا عن المسروقات والسلاح النارى لدى (أحد الأشخاص- مقيم بالعمرانية) تم ضبطه والسلاح النارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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