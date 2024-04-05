الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وسيمبا بالبطولة الإفريقية

جانب من التأمين
جانب من التأمين

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، والتي تقام في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقى بحضور 30 ألف مشجع.

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وشكلت الأجهزة الأمنية وأطقم المجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير ووصولها للمدرجات وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزاني بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، التي جمعت الفريقين في ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

الاهلى وسيمبا التنزانى مباراة الاهلى ستاد القاهرة دوري الأبطال الأفريقي سيمبا التنزاني

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