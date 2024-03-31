نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

وقع حادث مروري مروع، نتيجة تصادم أتوبيس شركة خاصة، مع سيارة في منطقة التجمع الخامس، في محيط النادي الأهلي، والذي تسبب في إصابة 12 مواطنا.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وهرعت سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما قام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ اللازم.

كان قد ورد إخطار من الخدمات الأمنية بمحيط النادي الأهلي في منطقة التسعين بالتجمع الخامس، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وانتقل رجال الأمن وتبين وقوعه بين أتوبيس وسيارة ملاكي.

وتم إجلاء المصابين وعمل المعاينات اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.