بسبب مباراة الأهلى وسيمبا.. مد مواعيد مترو الخط الثالث ساعة

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث الأخضر لمترو الأنفاق، زيادة معدل رحلات القطارات، اليوم الجمعة، وذلك قبل وأثناء إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب البطولة الإفريقية على ستاد القاهرة الدولي ، في الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن آخر رحلة تنطلق من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 12:20 صباحًا، بينما تنطلق آخر رحلة من محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحًا.

كذلك أعلنت أن آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطين الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحًا يوم السبت.

تسيير قطار كل 5 دقائق لسرعة الوصول إلى محطات المترو

وذلك إضافة إلى تسيير قطار كل ٥ دقائق لسرعة الوصول إلى محطات المترو وخاصة محطة مترو الاستاد، مع توفير فريق خدمة العملاء لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة