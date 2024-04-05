الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بسبب مباراة الأهلى وسيمبا.. مد مواعيد مترو الخط الثالث ساعة

الأهلى وسيمبا
الأهلى وسيمبا

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث الأخضر لمترو الأنفاق، زيادة معدل رحلات القطارات، اليوم الجمعة، وذلك قبل وأثناء إقامة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب البطولة الإفريقية على ستاد القاهرة الدولي ، في الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن آخر رحلة تنطلق من محطة عدلي منصور إلى محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 12:20 صباحًا، بينما تنطلق آخر رحلة من محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور الساعة 12:45 صباحًا.

كذلك أعلنت أن آخر ميعاد لالتقاء الخط الأخضر الثالث مع الخطين الأول والثاني في محطتي ناصر والعتبة الساعة 1:00 صباحًا يوم السبت.

تسيير قطار كل 5 دقائق لسرعة الوصول إلى محطات المترو

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مباراة الإياب الأهلى وسيمبا اليوم.. جدول مواعيد مباريات الجمعة 5-4-2024

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دوري أبطال إفريقيا 2024 والتشكيل المتوقع

وذلك إضافة إلى تسيير قطار كل ٥ دقائق لسرعة الوصول إلى محطات المترو وخاصة محطة مترو الاستاد، مع توفير فريق خدمة العملاء لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة

مترو الأنفاق رحلات القطارات مباراة الاهلي وسيمبا الاهلى وسيمبا التنزانى البطولة الأفريقية

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مباراة الإياب الأهلى وسيمبا اليوم.. جدول مواعيد مباريات الجمعة 5-4-2024

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دوري أبطال إفريقيا 2024 والتشكيل المتوقع

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