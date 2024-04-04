موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دوري أبطال إفريقيا 2024 والتشكيل المتوقع

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمواجهة، لذلك أصبحت هي الشغل الشاغل لجميع عشاق ومتابعي الفريق الأحمر، على محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا 2024

ويحل موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء غدا الجمعة 5 أبريل الجاري، في سهرة رمضانية كروية، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

يأتي ذلك، بسبب نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت لصالح الأهلي بهدف نظيف، وهو ما أكد عليه مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر للاعبيه موضحا، بأنها نتيجة خادعة يستطيع الفريق التنزاني تعويضها بكل سهولة، حيث سيحتسب الهدف بهدفين لسيمبا خارج أرضه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للأميرة السمراء داخل منطقة الشرق الأوسط (نسخة 2023/2024).

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على تشكيل المارد الأحمر، لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

من المتوقع أن يخوض كولر مواجهة الغد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية ورضا سليم، وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

والنادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من الأميرة السمراء، وذلك على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).

ويمتلك ممثل الكرة المصرية (الأهلي) الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية، برصيد 11 نجمة، ويريد حصد النجمة الثانية عشر خلال النسخة الحالية من الأميرة السمراء.