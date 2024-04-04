الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب دوري أبطال إفريقيا 2024 والتشكيل المتوقع

ذهاب الأهلي وسيمبا
ذهاب الأهلي وسيمبا التنزاني

أقل من 24 ساعة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمواجهة، لذلك أصبحت هي الشغل الشاغل لجميع عشاق ومتابعي الفريق الأحمر، على محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا 2024

ويحل موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء غدا الجمعة 5 أبريل الجاري، في سهرة رمضانية كروية، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

يأتي ذلك، بسبب نتيجة مباراة الذهاب، التي انتهت لصالح الأهلي بهدف نظيف، وهو ما أكد عليه مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر للاعبيه موضحا، بأنها نتيجة خادعة يستطيع الفريق التنزاني تعويضها بكل سهولة، حيث سيحتسب الهدف بهدفين لسيمبا خارج أرضه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

وتنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري للأميرة السمراء داخل منطقة الشرق الأوسط (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

"كاف" يكشف عن حكم مباراة الإياب بين الأهلى وسيمبا التنزانى

كاف يشيد بمصطفى شوبير بعد تألقه فى مباراة الأهلى وسيمبا

رابطة الأندية تحدد موعد مباراة الأهلى وإنبى المؤجلة فى الدورى

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على تشكيل المارد الأحمر، لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

من المتوقع أن يخوض كولر مواجهة الغد، بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.
  • خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، وعمرو السولية ورضا سليم، وبيرسي تاو.
  • خط الهجوم: محمود كهربا.

والنادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من الأميرة السمراء، وذلك على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).

ويمتلك ممثل الكرة المصرية (الأهلي) الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بالبطولة القارية، برصيد 11 نجمة، ويريد حصد النجمة الثانية عشر خلال النسخة الحالية من الأميرة السمراء.

الاهلى دورى ابطال افريقيا سيمبا التنزاني موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني موعد مباراة الأهلي المقبلة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني تشكيل الأهلي المتوقع تشكيل الاهلى المتوقع امام سيمبا التنزانى تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا بدوري أبطال إفريقيا موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني الأهلى وسيمبا مباراة الاهلي وسيمبا

مواد متعلقة

"تذكرتى" تعلن موعد فتح بوابات استاد القاهرة لجماهير الأهلى وسيمبا

كولر يُحذّر لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في أبطال إفريقيا

قبل مواجهة سيمبا.. ماذا يفعل الأهلى فى إياب الدور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا؟

دورى أبطال إفريقيا| الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزانى

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نصر أبو الحسن: علاقتي جيدة بالخطيب ولا مانع من رحيل هذا اللاعب للأهلي

ترميم 23 شارع بـ 7 أحياء.. "الشريف" يُتابع أعمال تطوير شوارع الأحياء بالإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى