ربيعة: جاهزون لمواجهة سيمبا.. ونتيجة مباراة الذهاب خادعة

قال رامي ربيعة، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة سيمبا التي تقام مساء غدٍ في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أضاف ربيعة، خلال المؤتمر الصحفي: “الفريق استعد بشكل جيد لمباراة العودة أمام سيمبا التنزاني، الفوز بهدف في تنزانيا نتيجة إيجابية، وفي غاية الأهمية، ولكنها نتيجة خادعة في نفس الوقت ونحتاج إلى التركيز الشديد لآخر دقيقة من زمن مباراة العودة”.

أشار ربيعة إلى أن المباريات الإقصائية في غاية الصعوبة، وتحتاج إلى التركيز، مشددًا في نفس الوقت على أن الأهلي لم يحسم تأهله إلى الآن.

أكد احترام فريق سيمبا بعد المستوى الذي أظهره خلال البطولة بشكل عام وفي مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد بنجامين مكابا في ذهاب الربع النهائي.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحضور الجماهيري خلال مباراة الغد، ودعم الفريق لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي.

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دارالسلام.‏



تدريبات بدنية متنوعة لرباعي حراس الأهلي قبل لقاء سيمبا التنزاني

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة.

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى رباعي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة.