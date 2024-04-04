الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"تذكرتى" تعلن موعد فتح بوابات استاد القاهرة لجماهير الأهلى وسيمبا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي، الرابعة عصرًا، موعدًا لفتح بوابات استاد القاهرة لدخول الجماهير لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، في إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


تم تخصيص بوابة طريق النصر لجماهير الدرجة الثالثة يمين وبوابة صلاح سالم لجماهير الدرجة الثالثة شمال، والدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان.

 

دوري أبطال إفريقيا.. الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

 

 كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

واجتمع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة.

وقاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران، واستمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تدريبات الكرة بشكل منفرد على هامش فقرات المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون، وفق البرنامج المحدد للحارس بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

وبدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأدى رباعي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات فنية وبدنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق، وحرص المدير الفني خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة.

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