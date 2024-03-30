كاف يشيد بـ مصطفى شوبير بعد تألقه فى مباراة الأهلى وسيمبا

أشاد الحساب الرسمي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتألق مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة سيمبا.

وحقق الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني بهدف سجله أحمد نبيل كوكا في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "بنجامين مكابا" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب التابع للكاف " مرمى الأهلي في أمان.. أداء رائع من مصطفى شوبير في مباراة اليوم ساهم في خروج فريقه منتصرًا".

أما الحساب الرسمي للكاف على فيس بوك فقد نشر صورة مصطفى شوبير وعلّق على الصورة بنشر رمز لحيوان “الأخطبوط” المائي، في إشارة إلى تألقه وتصديه العديد من الكرات الصعبة.

مصطفى شوبير

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب في العاشرة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.