ضبط أكثر من 1.5 مليون لعبة نارية فى 5 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بمحافظة أسيوط، وبحوزته أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وضبط شخصين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما تم ضبط شخصين بمحافظة أسوان، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.