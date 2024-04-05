الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط أكثر من 1.5 مليون لعبة نارية فى 5 محافظات

لعبة نارية
لعبة نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

كما نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بمحافظة أسيوط، وبحوزته أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام، وضبط شخصين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام.

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. 319 تمثالًا أثريًا مقلدًا فى الجيزة.. وضبط 370 ألف لعبة نارية

كما تم ضبط شخصين بمحافظة أسوان، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ألعاب نارية محافظة الشرقية محافظة أسيوط محافظة القاهرة قطعة ألعاب نارية محافظة أسوان

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