الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصادرة 15400 صاروخ وألعاب نارية خلال حملات تفتيشية بمدن ومراكز الغربية

صواريخ رمضان
صواريخ رمضان

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من مصادرة 15400 صاروخ وألعاب نارية وضوئية وشماريخ، محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع في مراكز ومدن محافظة الغربية.

 ضبط 4500 شمروخ وصاروخ وألعاب نارية داخل عدة محلات في زفتى

ونظمت رئاسة مركز ومدينة زفتي برئاسة المحاسب إبراهيم فايد، حملة مكثفة على المحلات التجارية وأبرزها المتخصصة في بيع ألعاب الأطفال، بهدف منع بيع وتداول الألعاب النارية، تم ضبط 4500 شماريخ وصاروخ وألعاب نارية داخل عدة محلات تابعة لدائرة المركز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين وحماية سلامة الأطفال والمجتمع.

 ضبط 3500 صاروخ خلال حملة تموينية بمركز وبندر طنطا

وفي إطار نفس الحملة، قامت المديرية بتنفيذ حملة تموينية في دائرة مركز وبندر طنطا بمحافظة الغربية بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة طنطا بقيادة الدكتور محمود عيسي، وتم ضبط صواريخ وشماريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال داخل عدة محلات تجارية مختلفة، وبلغ عددها 3500 صاروخ وشماريخ وألعاب نارية، وتم تحرير محاضر ضبط بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع تداول هذه المواد الخطرة.

وفي نفس السياق، قاد عمرو فكري، رئيس مدينة المحلة الكبرى، حملة لمكافحة بيع الصواريخ والألعاب النارية غير القانونية في المدينة، نجحت الحملة في ضبط ما يصل إلى 7400 صاروخ وألعاب نارية مختلفة داخل عدد من المحلات التجارية بنطاق المدينة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفات وضمان سلامة المجتمع.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بوقائع الضبط، وقد تم إخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ويعكس هذا الإجراء الحازم التزام السلطات المحلية بمكافحة تجارة المواد الخطرة وحماية سلامة المواطنين، ويؤكد على أهمية تعاون المجتمع في الحد من هذه الظاهرة غير القانونية.

 التوجيه باستمرار لجان من مديرية التموين لمكافحة ومنع ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه بضرورة استمرار لجان من مديرية التموين بالغربية لمكافحة ومنع ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية.

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