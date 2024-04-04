تحرير 210 مخالفات مرورية متنوعة فى مدن الغربية

نجحت الإدارة العامة لمرور الغربية في تنفيذ حملة شاملة على مدار 24 ساعة استهدفت الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وبفضل جهود الإدارة وتنسيقها مع الأجهزة الأمنية المختلفة، تم رصد وضبط 210 مخالفات متنوعة.

تلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، بنتائج الحملة التي شملت مخالفات متنوعة مثل السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، والقيادة دون رخصة، ووجود دراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات وتراخيص.

كما ضبطت إدارة مرور الغربية مخالفات متنوعة في الحملة على الطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة، وتم أيضًا ضبط 47 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

ونجحت الحملة في تحصيل مبلغ قدره 47.120 جنيه كغرامات فورية عن المخالفات، التي تم تحريرها خلال الحملة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

وتهدف هذه الحملات إلى تنظيم حركة المرور وتحسين الانضباط المروري، وتقليل حوادث الطرق وتأمين السلامة العامة، كما تأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتوفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة للمواطنين.

ووجّه اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية، وذلك لتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، بما في ذلك مركبات التوك توك، وذلك في سياق تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط المروري.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود مديرية أمن الغربية؛ للحفاظ على النظام المروري وتعزيز سلامة المواطنين على الطرق العامة، وتعكس هذه الجهود التزام الإدارة العامة لمرور الغربية بتطبيق القوانين المرورية وتحقيق الانضباط المروري.