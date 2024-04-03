الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 21 مخالفة لمخابز في الغربية

مخبز
مخبز

أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، تحرير 21 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية مخالفة في مركزي السنطة وزفتي.

وجاءت الحملة استجابة لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت رئاسة وإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

واستهدفت حملة من مديرية التموين بالغربية، أشرف عليها وكيل الوزارة، استهدفت التفتيش على المخابز فى السنطة وزفتي، وحررت 21 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

ووجه وكيل وزارة التموين بالغربية، مدير إدارة تموين زفتي، أسامة سعدة، بشن الحملة والتي قامت بتفتيش مخابز مركز وبندر زفتي، وتم تحرير 15 محضرًا بحق مخابز ارتكبت مخالفات متعددة، وتم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم شن حملة علي مركز ومدينة السنطة، نحن إشراف مدير تموين السنطة، ونجحت الحملة في تحرير6 محاضر تموينية، ضد مخابز ارتكبت مخالفات متعددة، وتم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين فى الغربية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للتأكد من إنتاج خبز عالى الجودة يرضى المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات فى جميع مراكز المحافظة.


وأضاف أن هذه الإجراءات تضمن توفير خبز ذو جودة عالية وسلامة صحية للمواطنين، وتعكس الحملة الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وتحقيق الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة، وجودة الغذاء الذي نستهلكه، وتعد المراقبة والرقابة على المخابز جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، ومع استمرار الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، نأمل أن نرى تحسينًا مستمرًا في قطاع المخابز وتوفير خبز ذو جودة عالية للجميع.

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية حملة من مديرية التموين بالغربية الغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية أ حيلت المحاضر إلى النيابة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يكرم 84 فائزا فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

"حياة كريمة" تحقق تغييرًا جذريًا في حياة سكان القرى الأكثر احتياجًا فى الغربية

تحرير 19 محضرًا لمخابز مخالفة في كفر الزيات

ضبط مخالفات في حملة تموينية بالمحلة الكبرى بالغربية

ضبط 12 ألف صاروخ صوتي وألعاب ضوئية بمراكز الغربية

حركة تنقلات محدودة بوحدات المباحث فى مديرية أمن الغربية

رفع 365 طن قمامة ومخلفات من شوارع طنطا بالغربية

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

اليوم.. نظر استئناف نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمركز شباب نهطاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

غارات ومعارك ضارية في غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلي

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات