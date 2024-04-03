تحرير 21 مخالفة لمخابز في الغربية

أعلن المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، تحرير 21 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية مخالفة في مركزي السنطة وزفتي.

وجاءت الحملة استجابة لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت رئاسة وإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

واستهدفت حملة من مديرية التموين بالغربية، أشرف عليها وكيل الوزارة، استهدفت التفتيش على المخابز فى السنطة وزفتي، وحررت 21 مخالفة لمخابز لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.

ووجه وكيل وزارة التموين بالغربية، مدير إدارة تموين زفتي، أسامة سعدة، بشن الحملة والتي قامت بتفتيش مخابز مركز وبندر زفتي، وتم تحرير 15 محضرًا بحق مخابز ارتكبت مخالفات متعددة، وتم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم شن حملة علي مركز ومدينة السنطة، نحن إشراف مدير تموين السنطة، ونجحت الحملة في تحرير6 محاضر تموينية، ضد مخابز ارتكبت مخالفات متعددة، وتم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين فى الغربية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة للتأكد من إنتاج خبز عالى الجودة يرضى المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات فى جميع مراكز المحافظة.



وأضاف أن هذه الإجراءات تضمن توفير خبز ذو جودة عالية وسلامة صحية للمواطنين، وتعكس الحملة الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وتحقيق الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة، وجودة الغذاء الذي نستهلكه، وتعد المراقبة والرقابة على المخابز جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، ومع استمرار الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، نأمل أن نرى تحسينًا مستمرًا في قطاع المخابز وتوفير خبز ذو جودة عالية للجميع.