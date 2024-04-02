تحرير 19 محضرًا لمخابز مخالفة في كفر الزيات

نجحت حملة من مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، في ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في مركز وبندر كفر الزيات، حيث تم اكتشاف تلاعب في مواصفات الخبز ومخالفات أخرى تتعلق بالنظافة والمعايير الصحية.

وجاءت الحملة استجابة لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت رئاسة وإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية.

ووجه وكيل وزارة التموين بالغربية، مدير إدارة تموين كفر الزيات، بشن الحملة والتي قامت بتفتيش مخابز مركز وبندر كفر الزيات، وتم تحرير 19 محضرًا بحق مخابز ارتكبت مخالفات متعددة، تشمل هذه المخالفات التلاعب في الموازين، وعدم حمل شهادات صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم تحويل أصحاب هذه المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، وتعزيز المراقبة والرقابة على المخابز، تهدف هذه الجهود إلى ضمان التزام المخابز بوزن الرغيف المحدد والحفاظ على نظافة الأدوات والالتزام بإعلان الأسعار، كما تهدف هذه الجهود أيضًا إلى مكافحة سرقة الدقيق والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن المديرية تتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، مثل وزارة الصحة والبيئة، وهيئة سلامة الغذاء، لمراقبة المخابز وتقديم التدريب والتوعية لأصحاب المخابز بشأن ممارسات السلامة الغذائية والنظافة،و يتم فرض عقوبات صارمة على المخابز التي تنتهك القوانين والتشريعات ذات الصلة.

وأضاف، تسعى الحكومة أيضًا إلى تشجيع المخابز على استخدام الدقيق المدعم وتحسين عملية إنتاج الخبز. يتم توفير الدعم اللازم لأصحاب المخابز من خلال توفير الدقيق بأسعار مخفضة وضمان توافره بشكل منتظم.

وأكد أن هذه الإجراءات تضمن توفير خبز ذو جودة عالية وسلامة صحية للمواطنين، وتعكس الحملة الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وتحقيق الالتزام بالمعايير الصحية والنظافة، وجودة الغذاء الذي نستهلكه، وتعد المراقبة والرقابة على المخابز جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، ومع استمرار الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية، نأمل أن نرى تحسينًا مستمرًا في قطاع المخابز وتوفير خبز ذو جودة عالية للجميع.