الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يكرم 84 فائزا فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم المتسابقين لحفظ القرآن الكريم

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 84 فائزا في أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم في المحافظة أقامها حزب مستقبل وطن، بمشاركة 3000 متسابق بمركز ومدينة قطور، برعاية النائب محمد عريبي أمين عام محافظة الغربية بحزب مستقبل وطن،  ومحمد أبو رية أمين حزب مستقبل وطن بقطور، بحضور العقيد فارس الأشوح،  الدكتور ياسر الجندي، ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغه بحضور هذا الحفل لحزب مستقبل وطن مقدما شكره للحزب، حيث كرم محافظ الغربية 84 حافظا لكتاب الله -عز وجل- وسلم سلمى رضا ربيع بن تاجي من قرية صرد ووفاء محمد عبد السلام حو من قرية أبو جندي المركزان الأول والثاني رحلتي عمرة، كما كرم المحافظ الطفلة شفاء الأشوح أصغر حافظة لكتاب الله وعدد من الاطفال من حفظة القران الكريم في مركز قطور.

وفي كلمته هنأ محافظ الغربية الحضور بمناسبة هذه الليلة المباركة إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير والبركة وعلى مصرنا الغالية بكل خير.

وقال المحافظ في كلمته نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب المصري والأمة العربية بل والعالم أجمع بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لولاية رئاسية ثالثة في حفل مهيب تابعة العالم أجمع وبداية لجمهورية جديدة نتمنى لها مزيدا من الإنجازات والنجاحات والريادة في المنطقة العربية، وكلنا نردد دائما مصر أم الدنيا  وهتبقى قد الدنيا بالجيش والشعب العظيم.

وهنأ محافظ الغربية أولياء أمور حفظة القرآن الكريم وأبناء المحافظة من حفظة القران، وأضاف رحمي أنه لمدعاة للفخر أن يكون في مراكز محافظة الغربية المختلفة أكثر من حفل لتكريم حفظة القران، مؤكدا أن لا شيء أفضل من القرآن الكريم يمكن أن يبني عليه الإنسان ويعلم أبناءنا الأخلاق الحميدة وتعاليم الدين الذي من خلاله سيصبحون أفرادا قادرين على التحدي ومشاركة الدولة في عجلة التنمية والبناء، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تقوم على أفراد لديهم ولاء وانتماء لوطنهم، تعليم جيد، صحة جيدة، ثقافة جيدة، ليحملوا الراية ويشاركوا الدولة في البناء في المرحلة المقبلة، مختتما كلمته بتهنئة مركز قطور على أبنائه حفظة القران الكريم.

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