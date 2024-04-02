الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حركة تنقلات محدودة بوحدات المباحث في مديرية أمن الغربية

مديرية امن الغربية
مديرية امن الغربية

اعتمدت مديرية أمن الغربية، حركة تنقلات محدودة في مديرية أمن الغربية، بقرار من اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن، بهدف تعزيز الأداء الأمني ورفع كفاءة المنظومة الأمنية في المنطقة.

وتهدف هذه الحركة إلى تسكين عدد من الأماكن الشاغرة في وحدات المباحث، وتضمنت تعيينات جديدة لعدد من الضباط.

واحدة من التعيينات الهامة التي تمت في إطار هذه الحركة هي تصعيد الرائد أحمد عبدالعزيز جمعة، كرئيس لوحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا، كما تم نقل المقدم أحمد عفيفي لرئاسة وحدة مباحث شرطة مركز طنطا، وتم تعيين المقدم حسام قطامش كرئيس لمباحث الأحداث بديوان عام المديرية، يأتي هذا في إطار جهود تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء الأمني للمباحث في المنطقة.

وقدم اللواء محمد عاصم، مدير مباحث المديرية، تقريرًا تفصيليًا إلى اللواء خالد عبدالسلام، يشير فيه إلى وجود عدد من الأماكن الشاغرة في وحدات المباحث، وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على هذا التقرير ومن أجل تعزيز العمل البحثي وتحسين الأداء الأمني في مديرية أمن الغربية.

وتهدف هذه الحركة إلى تحسين الاستجابة للجرائم وتسهيل سير العمل البحثي للمباحث وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات المختلفة في المديرية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحركة إلى زيادة الكفاءة والفعالية في إجراءات التحقيق ومكافحة الجريمة في المنطقة.

ويعكس تنفيذ هذه الحركة التزام السلطات الأمنية بتحسين ورفع كفاءة الأمن العام وتقديم خدمات أمنية متميزة للمواطنين، يتوقع أن ينعكس هذا التحسين في الحياة اليومية للمواطنين بشكل إيجابي، حيث ستتحسن مستويات الأمان والاستقرار في المنطقة. 

ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الحركة ليست الخطوة الأولى من نوعها في مديرية أمن الغربية، فقد تم تنفيذ حركات تنقلات مماثلة في السابق، وقد أظهرت نتائجها تحسينًا في الأداء الأمني وتعزيز الكفاءة، وعليه، يمكن اعتبار هذه الحركة استمرارًا للجهود المستمرة لتطوير وتحسين العمل الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات المختلفة في المديرية.

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