رفع 365 طن قمامة ومخلفات من شوارع طنطا بالغربية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا، جهودها فى أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف الشوارع والميادين بمدينة طنطا وعلي الطرق الرئيسية والفرعية بالمركز والمدينة.

وأعلن رئيس مجلس مدينة طنطا، إنه تم رفع نحو 365 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأوضح أن عمليات النظافة بصفة مستمرة يوميا خلال الفترة الصباحية والمسائية، حرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، والعمل على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان، فى إطار توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع المخلفات والتراكمات.

ولفت إلى استخدام المعدات الجديدة التي تم توريدها خلال الأسابيع الماضية؛ لدعم وتحديث منظومة النظافة، والمساهمة في تحسين الأداء ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى المركز والقرى التابعة لمركز ومدينة طنطا، خاصة على الطرق الرئيسية والشوارع داخل المدينة والقرى الكبرى.