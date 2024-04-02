"حياة كريمة" تحقق تغييرًا جذريًا في حياة سكان القرى الأكثر احتياجًا فى الغربية

أعرب سكان مركز زفتي، بمحافظة الغربية وهي القري المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة" عن شكرهم وامتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الجهود والتحسينات الكبيرة التي تم إحداثها في حياتهم.

هشام السنباطي، من قرية كفر السحيمية، أشاد بالتحسينات الكبيرة التي شهدتها قريته بفضل المبادرة. وكانت القرية تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، ولم تكن لديها سوى مدرسة واحدة فقط.

وبفضل المبادرة، تم تلبية احتياجات القرية وتحقيق تطور ملحوظ في جميع المجالات، معربا عن امتنانه العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق التقدم والتطور في الدولة.

وقال وائل طعيمة، من سكان القرية إن همية مبادرة "حياة كريمة" تكمن في تنمية القرى وتحسين جودة حياة سكانها، وكانت القرية تعاني من غياب الخدمات الأساسية والبنية التحتية منعدمة، وتم تحقيق تحسينات جذرية من خلال المبادرة، بما في ذلك توفير وحدة صحية وتحسين الصرف الصحي وتحديث مركز الشباب وإنشاء مكتب بريد ووحدة إطفاء وتوصيل الغاز الطبيعي ورصف الطرق.

من جهتها، أكدت أسماء الجمل من قرية نهطاي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعكس رؤية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري، وشهدت قريتها تحسينات كبيرة في البنية التحتية، حيث تم توفير خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مدارس ومراكز صحية ومقرات للشباب.

وأعربت الجمل، عن امتنانها للحكومة المصرية وللرئيس السيسي على جهودهم المستمرة لتحسين حياة الناس في الريف.

وقال هاني البنا، أحد أهالي قرية السملاوية، إن السملاوية، شهدت تحسنًا كبيرًا في البنية التحتية والخدمات ، تم تنفيذ عدد من المشروعات، بما في ذلك تجديد مركز شباب السملاوية وتحويله إلى مركز مطور يلبي احتياجات الشباب،كما تم تجديد المدارس وتحسين بنيتها التحتية، مما أتاح فرصًا تعليمية أفضل للأطفال بالعزب والتوابع المحيطة، كما تم تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوفير خدمات الكهرباء والإنترنت للمناطق التي كانت تفتقر لهذه الخدمات، موجهًا جزيل شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما قال وائل السعدني، أحد أهالي كفر الدغايدة،: كنا نأمل أن نمتلك مدرسة فتعددت المدارس داخل القرية والقرى المجاورة، وكنا نحلم بماكينة صرف آلي، فأصبح بقريتنا ثلاث ماكينات لثلاثة بنوك مختلفة، وكنا نطمح أن يكون هناك مركز خدمات متكاملة قريب فأصبحت القرية الأم نهطاي، مركز خدمة متكامل، أصبح لدينا غاز طبيعي وكهرباء، وصرف صحي ومياه نقية، وخدمة إنترنت، فشكرًا للرئيس.

تهدف "حياة كريمة" إلى توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية، وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. تشمل المبادرة مجموعة واسعة من المشروعات والبرامج القائمة على تلبية احتياجات السكان وتعزيز التنمية المستدامة في الريف.

من جهته، قال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ ، أن الغربية بدأت جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى،