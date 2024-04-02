ضبط 12 ألف صاروخ صوتي وألعاب ضوئية بمراكز الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة استمرار تشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجان مكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تم تعزيز هذه اللجان بمشاركة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بهدف تنسيق وتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة.

وجرى إطلاق حملة مكبرة من قبل مديرية التموين بمحافظة الغربية، تركزت على مكافحة ظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية وألعاب الصواريخ في المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز والحياء، وتم تحقيق نتائج إيجابية.

في سياق ذلك، قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بقيادة عمرو فكري، بشن حملة على المحلات التي تبيع الصواريخ والألعاب النارية، نجحت الحملة في ضبط 4000 صاروخ وألعاب نارية مختلفة داخل أحد المحال التجارية بنطاق مدينة بسيون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، برئاسة المحاسب عادل داود، حملة مكثفة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، تم ضبط 3000 صاروخ وألعاب نارية داخل عدة محلات تابعة لدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار تلك الحملة، وجهت المديرية حملة تموينية إلى دائرة مركز وبندر طنطا بمحافظة الغربية، تم ضبط صواريخ وشماريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال داخل محل العاب رياضية وكشك، بلغ عددهم 5000 صاروخ وشماريخ، وألعاب نارية مختلفة، وتم تحرير محضر ضبط بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتهدف هذه الحملات واللجان إلى ضبط ومكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية غير المرخصة؛ وذلك لحماية السلامة العامة والحد من حوادث الحرائق والإصابات الناجمة عن استخدام غير آمن لتلك الألعاب. كما تهدف إلى ضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة ببيع وتداول الألعاب النارية.

العاب نارية

العاب نارية

العاب نارية

العاب نارية