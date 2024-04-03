إزالة 21 حالة تعد على الزراعات في حملات بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للتصدي للبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء دون تراخيص، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 21 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، إيقاف 8 حالات تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وذلك تنفيذًا لعمليات الإزالة داخل مركز ومدينة طنطا، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 التي تشنها المحافظة للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية، وفقًا لتوجيهات الدولة.

وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية في محافظة الغربية؛ بهدف مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للتصدي للبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء دون تراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تستعد لتنفيذ قانون التصالح خلال الفترة المقبلة من خلال إجراء الاجتماعات ومتابعة موقف طلبات التصالح القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء القانون لإنجاز ملفات التصالح، بالإضافة إلى تدريب عدد من العاملين بالوحدات المحلية على تطبيق قانون التصالح لمعاونة اللجان المختصة بأعمال المعاينة والفحص والبت في طلبات التصالح.

وتابع المحافظ، استعدادات المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح المتوقع تقديمها على القانون الجديد، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.