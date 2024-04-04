الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد احتفال ذوى الهمم بشهر رمضان ويوزع ملابس العيد على 200 طالب

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد احتفال ذوى الهمم بشهر رمضان

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفال الفني بشهر رمضان المبارك للطلاب من ذوي الهمم  والذي أقامته مديرية التربية والتعليم بالغربية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، عبد العظيم الحمراوي رئيس حي  ثان طنطا، خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، مصطفى طاحون رئيس جمعية رعاية الطلاب بالغربية.

 

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب الرفاعي من معهد النور للمكفوفين، وبعد ذلك قدم الطلاب عددا من الفقرات الفنية أغنية سبحة رمضان للطالبة  أيه عابدين معهد النور للمكفوفين، أغنية قمر للطالب زكريا معهد النور للمكفوفين، واستعراض الصعايدة وصلوا طلبه فكري سعيد، استعراض رمضان في مصر
طلبه فكري شرق المحلة، عرض دائما متجمعين طلبه فكري صم السلخانة، عرض رمضان كريم طلبه صم غرب المحلة، استعراض في حب الرسول طلبه صم السنطة.

 

وفي كلمته أعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة بحضور هذا الحفل المتميز وبتواجده وسط أبطال ذوي الهمم، موجها الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بالغربية لدعمها الدائم للطلاب والاهتمام بمواهبهم.

 

 كما وجه التحية لأولياء أمور أبطال ذوي الهمم الذين يحرصون على مساعدة أبطالهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم والتحية الكبرى  لأبطال ذوي الهمم الذين يثبتون كل يوم أنهم جديرون بثقة الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يراهن عليهم دائما وأنهم  جزء فاعل في هذه الدولة ولديهم قدرات ومواهب عظيمة شاهدنا منها اليوم عدة مواهب فنية وثقافية اثبتو جدارتهم في العديد من الاحتفالات.

 

واختتم المحافظ كلمته، بتوجيه تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لتأديته اليمين الدستورية لولاية جديدة؛ لاستكمال تحقيق مزيد من الإنجازات واستكمال كافة المشروعات القومية، واهتمامه بأبنائنا من ذوي الهمم، مؤكدا أن مصر تتحدى الظروف الداخلية والخارجية لتحقيق الإنجازات لتبقى مصر أم الدنيا.

 

وفي نهاية الحفل سلم محافظ الغربية ٢٠٠ طالب من الطلاب ذوي الهمم ملابس العيد لرسم البسمة على وجوه الأطفال؛ كما كرم المحافظ مصطفى طاحون رئيس جمعية رعاية الطلاب بالغربية تقديرا لجهوده المبذولة.

محافظ الغربية يشهد احتفال ذوى الهمم بشهر رمضان
محافظ الغربية يشهد احتفال ذوى الهمم بشهر رمضان
محافظ الغربية يشهد احتفال ذوى الهمم بشهر رمضان
محافظ الغربية يشهد احتفال ذوى الهمم بشهر رمضان
𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الاحتفال الفني بشهر رمضان مديرية التربية والتعليم بالغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية مركز ومدينة طنطا ذوي الهمم ملابس العيد

مواد متعلقة

ضبط 99 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

إزالة 21 حالة تعد على الزراعات في حملات بالغربية

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمركز شباب نهطاى

تحرير 21 مخالفة لمخابز فى الغربية

ضبط 10200 لعبة نارية في الغربية

إغلاق 36 محلًا لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة

محافظ الغربية يكرم 84 فائزا فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

محافظ المنيا يتابع تداعيات سقوط شاب فى بئر لاستخراج جثمانه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى