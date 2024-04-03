إغلاق 36 محلًا لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة

قال اللواء عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم إغلاق 36 محلًا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 25 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "فكري"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

وأكد رئيس المدينة، تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

من جهته شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بخصوص مواعيد الغلق المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وضمن الإجراءات التي تهدف إلى توفير وترشيد استهلاك الكهرباء.

كما وجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن محافظة الغربية باستمرار شن حملاتهم اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحد من استهلاك الطاقة الكهربية، ومنع إهدارها، وإطفاء الإضاءة الزائدة عن حد الاستهلاك بكل المنشآت على مستوى المراكز والمدن.