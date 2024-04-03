ضبط 10200 لعبة نارية في الغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 10200 صاروخ ألعاب نارية وضوئية وشماريخ، محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع في مراكز ومدن محافظة الغربية.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من مصادرة 10200 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، بقيادة عمرو فكري، بشن حملة على المحلات التي تبيع الصواريخ والألعاب النارية، نجحت الحملة في ضبط 4000 صاروخ وألعاب نارية مختلفة داخل أحد المحال التجارية بنطاق مدينة المحلة الكبري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار تلك الحملة ايضًا، وجهت المديرية حملة تموينية إلى دائرة مركز وبندر طنطا بمحافظة الغربية، بالتعاون مع رئاسة مرمز ومدينة طنطا، بقيادة الدكتور محمود عيسي، وتم ضبط صواريخ وشماريخ وألعاب نارية مختلفة الأنواع والأشكال داخل عدة محلات تجارية مختلفة، بلغ عددهم 5000 صاروخ وشماريخ، وألعاب نارية مختلفة، وتم تحرير محضر ضبط بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، برئاسة المحاسب عادل داود، حملة مكثفة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية، تم ضبط 1200 صاروخ وألعاب نارية داخل عدة محلات تابعة لدائرة المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بوقائع الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه بضرورة استمرار تشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية.

وتم تشكيل لجان مكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بمديرية التموين بمحافظة الغربية، تحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، تم تعزيز هذه اللجان بمشاركة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بهدف تنسيق وتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة.