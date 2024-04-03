الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 99 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

حملات تموينية
حملات تموينية

ضبطت مباحث التموين بالغربية، في حملة على مدار 24 ساعة، 99 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

 

كان العقيد عمرو الطوخى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بتحرير 99 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية وعدم حمل شهادات صحية، وتلاعب في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

 

كان مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

 

ومن جهته، شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تكثيف الجهود لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية في الأسواق، والتصدي لكل وسائل الاحتكار، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطري، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين وضبط الأسواق، وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا عيد الفطر المبارك.

 

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين، بالإضافة إلي حملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 

مباحث التموين بالغربية مخالفة تموينية متنوعة إحكام الرقابة مصادرة السلع المغشوشة والفاسدة وعدم الإعلان عن الأسعار إخطار النيابات المختصة تكثيف الحملات

مواد متعلقة

محافظ الغربية يكرم 84 فائزا فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

"حياة كريمة" تحقق تغييرًا جذريًا في حياة سكان القرى الأكثر احتياجًا فى الغربية

تحرير 19 محضرًا لمخابز مخالفة في كفر الزيات

ضبط مخالفات في حملة تموينية بالمحلة الكبرى بالغربية

ضبط 12 ألف صاروخ صوتي وألعاب ضوئية بمراكز الغربية

حركة تنقلات محدودة بوحدات المباحث فى مديرية أمن الغربية

رفع 365 طن قمامة ومخلفات من شوارع طنطا بالغربية

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

اليوم.. نظر استئناف نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمركز شباب نهطاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

غارات ومعارك ضارية في غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلي

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات