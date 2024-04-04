الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 92 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

حررت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، في حملة على مدار الـ24 ساعة الماضية، 92 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة.

وتلقى العقيد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير 92 مخالفة متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلعًا مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

وعلى صعيد مواز، صادرت مديرية التموين بالغربية 10200 صاروخ ألعاب نارية وضوئية وشماريخ، محظور تداولها أو بيعها فى الأسواق لخطورتها على المواطنين والأطفال، معروضة للبيع في مراكز ومدن محافظة الغربية.

وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا بتمكن حملات ضمت مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية بمراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع مجالس المدن والأحياء والجهات المعنية، من مصادرة 10200 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع فى محلات وأسواق بمراكز ومدن المحافظة.


وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه بضرورة استمرار تشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية، بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وتحت رئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية.

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