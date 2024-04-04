الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع وإزالة 225 حالة إشغال طرق فى الغربية

مرافق الغربية
مرافق الغربية

شنت شرطة المرافق بالغربية، حملات مكبرة على الطرق والشوارع الرئيسية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات ورفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات.

قاد الحملة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تم خلال هذه الحملات رفع 225 حالة إشغال تم رصدها وتوثيقها، وتم إيداعها في ديوان عام المحافظة ومقرات مجلس المدن والأحياء، وأيضًا تمت إزالة وتحرير 145 محضر إشغال طريق عام متنوعة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على سلامة الطرق وسهولة الحركة المرورية ومنح المواطنين فرصة لاستخدام الأرصفة والشوارع.

تأتي هذه الجهود في سياق العمل المستمر لتحسين البيئة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين والزوار.

وقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها من خلال هذه الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل بعض الكافيهات والمحلات التجارية والباعة المتجولين، وتند ولافتات غير قانونية، وحواجز حديدية وأسمنتية وحواجز دعائية تمت إزالتها، وتمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، كما تم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام، خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق، التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة. 

كما أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع التعديات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

شرطة المرافق بمحافظة الغربية رفع إشغالات المحلات التجارية مدير امن الغربيه محافظ الغربية حالات إشغال تم رصدها وتوثيقها محضر إشغال طريق

مواد متعلقة

محافظ الغربية يشهد احتفال ذوى الهمم بشهر رمضان ويوزع ملابس العيد على 200 طالب

ضبط 99 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز ومدن الغربية

إزالة 21 حالة تعد على الزراعات في حملات بالغربية

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لمستقبل وطن بمركز شباب نهطاى

تحرير 21 مخالفة لمخابز فى الغربية

ضبط 10200 لعبة نارية في الغربية

إغلاق 36 محلًا لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة

محافظ الغربية يكرم 84 فائزا فى أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

إحالة أوراق "طبال" للمفتى بتهمة خطف جارته والتعدى عليها فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى