رفع وإزالة 225 حالة إشغال طرق فى الغربية

شنت شرطة المرافق بالغربية، حملات مكبرة على الطرق والشوارع الرئيسية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات ورفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات.

قاد الحملة العميد عبدالقادر خليل، مأمور قسم المرافق بمديرية أمن الغربية، وذلك تحت إشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تم خلال هذه الحملات رفع 225 حالة إشغال تم رصدها وتوثيقها، وتم إيداعها في ديوان عام المحافظة ومقرات مجلس المدن والأحياء، وأيضًا تمت إزالة وتحرير 145 محضر إشغال طريق عام متنوعة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على سلامة الطرق وسهولة الحركة المرورية ومنح المواطنين فرصة لاستخدام الأرصفة والشوارع.

تأتي هذه الجهود في سياق العمل المستمر لتحسين البيئة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين والزوار.

وقد شملت المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها من خلال هذه الحملات تعديات وإشغالات طرق عامة من قبل بعض الكافيهات والمحلات التجارية والباعة المتجولين، وتند ولافتات غير قانونية، وحواجز حديدية وأسمنتية وحواجز دعائية تمت إزالتها، وتمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، كما تم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومراجعة رخص المحلات وإزالة كل التعديات عن الطريق العام، خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق، التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

كما أكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع، وتكثيف الحملات لمنع التعديات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.