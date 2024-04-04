الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 14 محضرًا ضد مخابز مخالفة خلال حملة تموينية في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

نجحت حملة تموينية مكونة من  مديرية التموين في محافظة الغربية، في تحرير محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، واستمرت الحملة لمدة 24 ساعة وتم تنفيذها في مركز وبندر زفتي بإشراف المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبرئاسة أسامة سعده، مدير إدارة تموين زفتي.

 نتائج الحملة 

وهدفت الحملة إلى التصدي للتلاعب في مواصفات الخبز وضمان الامتثال للمعايير الصحية، وخلال الحملة تم تفتيش المخابز في مركز وبندر زفتي، وتم تحرير 14 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات مثل التلاعب في الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين والعمل خارج مواعيد العمل الرسمية، تم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهته، أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أهمية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تطبيق القانون بصرامة، يهدف ذلك إلى حماية صحة المواطنين ومنع التلاعب بالأسعار والحفاظ على الدعم المقدم من الدولة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الخبز، تم تنفيذ تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تطبيق هذه الإجراءات الرقابية بدقة.

 محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المطاعم والخيم الرمضانية لضمان الامتثال للمعايير الصحية وسلامة الوجبات التي يتم تقديمها للمواطنين، ووجه المحافظ بتكثيف الجهود في مراقبة بائعي العصائر والمشروبات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات التي يقدمونها، يهدف ذلك إلى ضمان صحة المواطنين وسلامتهم.

مديرية التموين في محافظة الغربية مخابز بلدية وسياحية أسامة سعده مدير إدارة تموين زفتي مدير إدارة تموين زفتى مركز وبندر زفتى مواعيد العمل الرسمية وكيل وزاره التموين بالغربيه

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