مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

نجحت مباحث القاهرة في ضبط شخصين لتعديهما على آخر بسلاح أبيض، ما أودى بحياته عقب وقوع مشاجرة في منطقة المطرية، وقد تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة باستقبالها (فرد أمن إداري) توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال (شقيقه) اتهم كلًا من (عامل، طالب "مصابين بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم واعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.