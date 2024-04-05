الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

مشاجرة
مشاجرة

نجحت مباحث القاهرة في ضبط شخصين لتعديهما على آخر بسلاح أبيض، ما أودى بحياته عقب وقوع مشاجرة في منطقة المطرية، وقد تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة باستقبالها (فرد أمن إداري) توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة إثر ادعاء مشاجرة.

بشندى لـ"مباحث القاهرة".. ننشر حركات تنقلات الداخلية

بالانتقال وبسؤال (شقيقه) اتهم كلًا من (عامل، طالب "مصابين بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على إثرها أحد المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم واعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة سلاح أبيض مشاجرة قسم شرطة المطرية مديرية امن القاهرة فرد أمن إداري

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزير المالية: الأولويات الرئاسية فى "الجمهورية الجديدة" ستُغير وجه مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل