كشف لغز كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لواقعة سرقة من داخل سيارة بالقاهرة وضبط مرتكبا الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

جار ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تكسير زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها (جهاز لاب توب، تابلت، مبلغ مالى، بعض الأوراق).

بالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (مهندس مدنى- مقيم بدائرة القسم) بكسر زجاج السيارة الخلفى وسرقة الحقيبة المشار إليها،الخاصة بزوجته.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شقيقين- مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (جهازى لاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في السرقات من داخل السيارات، وأقرا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.