الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غرفة عمليات لتلقى الشكاوى خلال إجازة العيد بالشهداء فى المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد طارق أبوحطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وجميع الوحدات القروية بنطاق المركز على مدار اليوم وخلال إجازة عيدالفطر المبارك على وجه الخصوص، للتصدي لحالات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع صباحي اليوم، بحضور نواب رئيس المدينة وسكرتير المجلس ورؤساء الوحدات القروية والإدارة الهندسية والفنيين.

وأكد أبوحطب، خلال الاجتماع، على المراقبة المتواصلة من خلال جولات ميدانية مستمرة لرصد أي مخالفات بنائية والتعامل الفوري مع المخالفة في المهد، بالإضافة إلى الرصد الدقيق لنقاط المتغيرات المكانية والتعامل معها بكل حزم وشدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية لإحكام سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد رئيس المدينة على تفعيل غرفة عمليات بكل وحدة قروية للمتابعة والرصد وتلقي شكاوى المواطنين في حالة رصد أي مواطن مخالفة بناء، مؤكدًا ضرورة توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات بنائية، مشيرًا إلى التواصل المباشر والمستمر على مدار الساعة بين غرف العمليات الفرعية بالوحدات القروية مع الغرفة الرئيسية بالمدينة للتنسيق والمتابعة وسرعة التعامل.

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء المواطنين بعدم الإخلال بأي من مواد قانون البناء، لعدم خسارة ممتلكاتهم وإهدار أموالهم أو التعرض للمساءلة القانونية.

محافظة المنوفية مدينة الشهداء غرفة عمليات بكل قريه لتلقى الشكاوى ورصد المخالفات إجازة عيد الفطر المبارك مخالفات قانون البناء

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