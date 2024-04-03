الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع معدلات إنجاز مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي أشمون والشهداء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومعدلات الإنجاز بقرى مركزى أشمون والشهداء، وذلك للإسراع في إنهاء المشروعات ودخولها الخدمة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور عدد من الجهات والأجهزة المعنية.

وتابع محافظ المنوفية آخر مستجدات موقف تسليم عدد من مشروعات المبادرة بقطاعات الصحة والتضامن الإجتماعي والطرق والغاز والإتصالات، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات  المنتهى تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية تمهيدًا لاستلامها وكذا تسريع معدلات الأداء بالمشروعات المتبقية لنهوها في أسرع وقت ممكن لدخولها الخدمة.

هذا وأكد محافظ المنوفية على أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة نهو كافة المشروعات الجاري تنفيذها وتسليمها وفق التوقيتات المحددة كون المبادرة مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقري الريف المصري.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مشروعات حياة كريمة مشروعات الصحه والتضامن والغاز قرى حياة كريمة

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