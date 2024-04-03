تبطين 82 ترعة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الجهات المسؤولة تتابع دوريا وميدانيا تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية بنطاق مركزي أشمون والشهداء، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع.

أكد محافظ المنوفية أن العمل جاري على قدم وساق في تأهيل وتبطين 82 ترعة بنطاق مركزي أشمون والشهداء، حيث تم الانتهاء من تبطين أكثر من 85 كم لـ28 ترعة متنوعة بقرى مركز الشهداء وبنسبة إنجاز 96%، وكذا تبطين ما يزيد عن 150 كم لعدد 54 ترعة بنطاق شرق وغرب مركز أشمون بنسبة تنفيذ 75%.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة للإسراع في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتوقيتات الزمنية المحددة.