الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس مياه المنوفية يتابع سير العمل بالخط الساخن 125

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه في إطار الإهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة والنهوض بمستوى الأداء، يتم العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد سير العمل داخل الإدارة العامة لخدمة المواطنين والتأكد من تلقي بلاغات العملاء تسهيلًا على مواطني محافظة المنوفية في الإبلاغ عن أعطال مياه الشرب والصرف الصحي والإستفسار عنها خلال 24 ساعة فى اليوم طوال أيام الأسبوع.

وأضاف، يستقبل الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية على مدار 24ساعة،الشكاوى التى تخص المياه "ضعف، إنقطاع، تسريب، محابس"، بالإضافة إلى شكاوى تخص الصرف الصحى "طفوحات، تسريبات" وشكاوى جودة المياه وأخرى فى مجال المشروعات وأنظمة المحاسبة والدفع ؛ وهذه الشكاوى يتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة وتوجيهها للمختصين لحلها وتوضيح شتى استفسارات العملاء.

وأشار، إلى أن منظومة الشكاوى CMS والمفعلة بالخط الساخن وجميع مراكز خدمة العملاء هى إحدى حلقات التواصل مع المواطنين، وأن الشركة وفرت العديد من قنوات الإتصال المختلفة للتواصل معهم خلال 24 ساعة فى اليوم عن طريق الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول، والواتس 01220906668، والموقع الإلكترونى للشركة  mcww.com.eg ؛سعيا للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية متابعة سير عمل الخط الساخن تقديم خدمه أفضل للمواطنين الخط الساخن ١٢٥

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