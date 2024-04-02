رئيس جامعة المنوفية يهنى الرئيس السيسي بحلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة

تقدم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة القلبية بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة، متمنيا له التوفيق والسداد وأن يديم على مصر نعمة والأمان في ظل قيادته الرشيدة، مشيدا بالصفات القيادية للرئيس السيسي، وامتلاكه مقومات الزعيم والقائد الحكيم.

وثمن الدكتور أحمد القاصد جهود الرئيس في النهوض بالدولة المصرية، معربا عن ثقته في مواصلته تحقيق الإنجازات وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة تشهد استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادته الحكيمة التي تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أنّ التاريخ سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به إلي بر الأمان، مشيدا بما شهدته الفترة السابقة للرئيس السيسى من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة فى مختلف المجالات.

كما أكد رئيس الجامعة علي انه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن منتسبي جامعة المنوفية يجددون العهد لفخامته علي المضي خلف قيادته، مؤكدين علي عزم الجميع على العمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".

وعلي صعيد آخر منفصل كان قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا ثقة عموم شعب المنوفية لتوليه قيادة الوطن متمنيا دوام التقدم والرقي والازدهار لرفعة ونهضة وطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.