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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

في مفاجأة لجمهورها، ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تصريحات طليقها الفنان أحمد العوضي الأخيرة، بأغنية "كدابين" لـ شيرين عبدالوهاب.

وكان العوضي قد صرّح في برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، بأن ياسمين عبدالعزيز هى "أصدق حب" في حياته، وأنها الحب الحقيقي والوحيد الذي عاشه.

رد ياسمين عبدالعزيز

ولكن يبدو أن رد ياسمين عبدالعزيز كان مختلفًا، حيث نشرت عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام" أغنية "كدابين" دون أي تعليق إضافي.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع رد ياسمين، حيث عبر البعض عن دعمه لها، بينما اعتبر آخرون أن ردها غير لائق.

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تشير أغنية "كدابين" إلى نفي ياسمين عبدالعزيز تصريحات أحمد العوضي؟ أم هي مجرد رسالة غامضة تخفي وراءها مشاعر أخرى؟

يذكر أنّ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي قد انفصلا في يناير الماضي، بعد زواج دام عامًا واحدًا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلق فيها ياسمين عبدالعزيز بشكل مباشر على تصريحات أحمد العوضي بعد انفصالهما.

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي الكدابين شيرين عبد الوهاب كدابين

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