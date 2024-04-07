الأحد 07 أبريل 2024
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توك شو

بعد انفصالهما.. أحمد العوضى يؤكد حبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

كشف الفنان أحمد العوضي عن مشاعره العميقة تجاه الفنانة ياسمين عبد العزيز، معبرًا عنها بأنها "حب حياته الحقيقي"، وجاء هذا الإفصاح في أول لقاء تليفزيوني له بعد الانفصال، وعلى خلفية النجاح الذي حققه مسلسله الأخير "حق عرب".

أوضح العوضي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن مفهوم الحب تغير بالنسبة له مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن حب المراهقة كان مجرد مرحلة مضت، بينما وصف العلاقة التي جمعته بياسمين عبدالعزيز بأنها تجربة فريدة وعميقة.

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وأضاف العوضي: "الأيام التي قضيتها مع ياسمين لا تُنسى، وستظل دائمًا في ذاكرتي، فهي الحب الذي اخترته وعشته بكل جوارحي".

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