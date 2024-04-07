الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد العوضى يرد على واقعة عامل النظافة ومحل الكشرى فى "ع المسرح"

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أطلع الفنان أحمد العوضي الجمهور على جوانب من شخصيته ومشواره الفني، مؤكدًا أن الطموح كان الدافع الأساسي وراء نجاحاته المتتالية، وأشار إلى أن تجاربه الشخصية وعلاقاته الأسرية والصداقة كانت الركيزة التي بنى عليها طموحاته وأثرت بشكل ملحوظ في مسيرته الفنية.

وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حوله مؤخرًا، صرح العوضي، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، بأنه يحترم وجهات نظر الجميع تجاه تصرفاته، موضحًا أنه لم يكن يقصد الإساءة في واقعة عامل النظافة ومحل الكشري، وأنه فضل الرد على الموقف بشكل علني كما بدأ، وقال: "كنت عايز أرجعله حقه قدام الناس كلها زي ما اتهان على الملأ".

وأضاف العوضي متحدثًا عن نظرته للرومانسية، قائلًا: "أنا لست رومانسيًا بطبعي، وأفضل الرومانسية الصريحة والبسيطة بعيدًا عن المبالغة التي تسبب لي الضيق"، وأكد أنه يفضل الحفاظ على قوته وعدم إظهار مشاعر الألم أو الضيق للآخرين، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع نقاط ضعفه بشكل خاص وشخصي.

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