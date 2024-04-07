الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أول رد من أحمد العوضي على التشكيك في مسابقات السوشيال ميديا (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شدد الفنان أحمد العوضي على أهمية الصدق والشفافية في التواصل مع جمهوره، مؤكدًا أنه لا يسمح بأي تدخلات شخصية في المسابقات التي يقدمها عبر منصات السوشيال ميديا.

وأوضح العوضي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أنه يدير هذه المسابقات بنفسه، متعهدًا بعدم السماح بفوز أي شخص يعرفه شخصيًا، حفاظًا على مبدأ العدالة والمساواة.

وأعرب عن تقديره للدعم الذي يتلقاه من متابعيه، مشيرًا إلى أن تفاعلهم الإيجابي يمثل "بركة من الله"، وأنه يفضل التواصل البناء والمحترم على السوشيال ميديا، مستنكرًا السلوكيات السلبية التي تخلو من الضوابط الأخلاقية.

وفيما يتعلق بمسيرته الفنية، أكد العوضي أنه يسعى لتقديم أعمال تعكس واقع الأغلبية وتلامس قضاياهم، معربًا عن استعداده لتجسيد أدوار متنوعة تخدم الرسالة الفنية وتحترم ذكاء الجمهور، لافتا إلى أنه يحرص على اختيار الأدوار التي تتوافق مع قيمه ومبادئه، مؤكدًا أن النجاح بالنسبة له يكمن في الصدق والتواصل الحقيقي مع الجمهور.

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