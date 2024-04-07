أحمد العوضى يكشف عن شروط قبوله لأدوار الشر فى الدراما (فيديو)

أعرب الفنان أحمد العوضي عن استعداده لتقديم أدوار الشر في الأعمال الدرامية، شريطة أن تحمل هذه الأعمال رسائل هادفة.

وأوضح العوضي خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أن تجسيده لشخصية الشرير لا يأتي من فراغ، بل يجب أن يكون العمل ملهمًا ويسلط الضوء على قضايا مهمة.

وأشار إلى أنه لا يخشى من تقديم جوانب مختلفة من شخصيته الفنية، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه في الدراما لا يمنعه من استكشاف أدوار جديدة، مؤكدًا أنه يحرص في اختيار أدواره على أن تكون متوافقة مع مبادئه، وأن تعكس في النهاية الانتصار للحق وللطبقة العاملة التي ينتمي إليها، وأضاف أنه حتى لو كان الدور يتطلب منه أن يظهر بمظهر غير إيجابي، فإنه سيقبله إذا كان ذلك يخدم الرسالة الأساسية للعمل.