الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر بعد مغرب اليوم

تعلن دار الإفتاء مساء اليوم الاثنين 8 أبريل 2024، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد استطلاع هلال شهر شوال.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الاثنين 8 أبريل 2024، والذي يوافق 29 رمضان.

ثبوت الهلال

وفي حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 أبريل فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

أما إذا تعذرت الرؤية فسيكون شهر رمضان 30 يومًا، وسيكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر.

وتُعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر شوال، من خلال بث مباشر عقب مغرب يوم الاثنين 8 أبريل.

وتُتابع أطقم من دار الإفتاء المصرية، رؤية الهلال في مختلف أنحاء مصر، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وتعد دار الإفتاء المصرية، الجهة الوحيدة المخولة شرعًا بإعلان رؤية هلال شهر رمضان، وبداية ونهاية كل شهر هجري.

وهذا هو رابط البث المباشر لدار الإفتاء المصرية للإعلان عن موعد عيد الفطر:

https://m.youtube.com/channel/UCScGoaiJ7oNtJAnzaj5QVVA