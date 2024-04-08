تخفيضات تصل لـ50% فى الأسعار.. منافذ حكومية متنقلة لتوفير السلع واللحوم والخضروات

تعمل الحكومة، من خلال أجهزتها المختلفة، على توفير السلع واللحوم والدواجن والخضروات وغيرها، بكميات كبيرة، مع ضبط الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين؛ وذلك من خلال إجراءات فعالة وسريعة، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

طرح السلع بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واسصتلاح الأراضي عن توفيرها السلع والخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها، وذلك ضمن خطة موضوعة للحد من الغلاء وخفض الأسعار، جرى الإعلان عنها مؤخرًا من قبل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الوزارة، في بيان، إلى إطلاق 10 منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر 140 جنيهًا للكرتونة؛ للمساهمة في خفض العبء عن كاهل المواطنين.

منافذ تجوب المناطق الشعبية والنائية

وجرى توجيه تلك المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلًا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، كما أنه تم أيضًا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة، فضلًا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي بمحافظة الجيزة.

ويستمر أيضًا عمل معرض "خير مزارعنا لأهالينا"، الذي تنظمه وزارة الرزاعة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، مؤكدًا إشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وضخت الوزارة المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة؛ لرفع العبء عن كاهلهم، حيث تشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والأسماك، والخضر والفاكهة.

أسعار المنتجات بالمعرض

وجاءت أسعار المنتجات المعروضة بمعرض "خير مزارعنا لأهالينا" كالتالي:

كيلو لحم بلدي 280 جنيهًا، كيلو لحم مفروم 260 جنيهًا، كيلو كبدة بلدي 250 جنيهًا، كيلو سمك بلطي درجه أولي 65 جنيهًا، كيلو بلطي درجة ثانية 55 جنيهًا، كيلو بلطي درجة ثالثة 45 جنيهًا، كيلو بوري 145 جنيهًا.

واحتفالًا بالعيد كيلو الرنجة ممتازة 120 جنيهًا، ك الطماطم 5 جنيهات، ك البطاطس 5 جنيهات، ك الخيار 10 جنيهات، ك الجزر 5 جنيهات، ك البصل 10 جنيهات.

كما أن هناك خصومات كبيرة على أسعار السلع، منها خصم 50 ‎%‎ على جميع أصناف البسكويت، خصم 30 ‎%‎ على جميع أنواع الزيوت، خصم 30‎‎% على جميع أنواع التمور الفاخرة، ك الأرز المعبأ 27 جنيهًا، ك السكر 27 جنيهًا، ك الدقيق المعبأ 24 جنيهًا، ك الدواجن 95 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا، وخصم 30‎‎% على جميع أنواع المفروشات والبياضات، خصم 20‎‎% على جميع أنواع المكرونات خصومات تبدأ من 20‎% وتصل إلى 50‎‎%.