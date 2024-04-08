التضامن: تمويل 70 ألف سيدة "حامل" بتكلفة 100.800 مليون جنيه

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن تمويل 70 ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد من خلال برنامج "الألف يوم الأولى من الحياة".

وأكدت الوزارة عبر موقعها، أن هدف التمويل هو مد السيدات بمواد غذائية مختارة لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية شهريًا بإجمالي تكلفة 100.800 مليون جنيه.

وأضافت أن البرنامج يعمل على توعية السيدات الحوامل والأمهات التي لديها أطفال أقل من سنتين حول أساليب رعاية أطفالهن ورعاية الأم بإجمالي 650 ألف أسرة سنويًا، بالتعاون مع برنامج الرائدات الاجتماعيات في 27 محافظة.

وأكدت أن دعم السيدات أسهم بشكل كبير فى تحسن إدارة شئون الأسرة والتطلع تجاه مستقبل أفضل، بالإضافة إلى إتاحة الحماية الاجتماعية للأطفال وذوي الإعاقة الذي يخفف من الأعباء عن النساء ويمنحن وقتا وطاقة للعمل.

ويصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 5.2 مليون أسرة، بموزانة تقدر بحوالي 41 مليار جنيه، كما بلغت الزيادة بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وحوالي 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وعن المستفيدين من "تكافل وكرامة"، أكدت أن عددهم يصل إلى 72% فى الريف من إجمالي المساعدات وتبلغ نسبة النساء 75% من إجمالي المستفيدين.

وأشارت الى أن برنامج "لا أمية مع تكافل" نجح في خفض نسبة الأمية بين مستفيدات برنامج "تكافل" حتى 47%، موضحة أن المبادرة هى إحدى مبادرات الحماية التعليمية للمستفيدين من الدعم النقدي واستكمالًا لمشروطية التعليم.

معاش الطفل

وأوضحت الوزارة أنه يتم أيضًا منح معاش للأطفال الذين تقل أعمارهم من (18) سنة، وتحدد القيمة وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى (200) جنيه شهريًا لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

إجراءات الحصول على الخدمة

​يقدم طلب الحصول على المعاش بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

أما الفئات المستحقة هي:

الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت.

أطفـال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنـوات.