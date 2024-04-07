التضامن: نفقة المطلقات وأطفالهن بلغت 6 مليارات جنيه

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجّه بزيادة نسبة الدعم أكثر من مرة آخرها 15% تبدأ من مارس الماضي.

المستفيدون من "تكافل وكرامة"

ويصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 5.2 مليون أسرة بما يضم 22 شخصا، بموزانة تقدر بحوالي 41 مليار جنيه، كما بلغت الزيادة بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وحوالي 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع التزام الأسر بتطبيق المشروطية التعليمية والصحية يسانده برنامج "لا أمية مع تكافل" و"فرصة" للتمكين الاقتصادي.

ويبلغ حجم المستفيدين من "تكافل وكرامة" في الريف 72% من إجمالي المساعدات وتبلغ نسبة النساء 75% من إجمالي المستفيدين.

مراحل تطور الدعم

وتطورت مراحل موازنة الدعم من 3.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015، إلى 6.7 مليار فى 2015/ 2016، ثم 9.1 مليار فى 2016/ 2017، ووصلت إلى 12.2 مليار فى 2017/ 2018، كما بلغت 16.8 مليار فى 2018/ 2019، وزادت إلى 17.7 مليار فى 2019/ 2020، كما ارتفعت إلى 18.5 مليار فى 2020/ 2021، وبلغت 19 مليارا فى 2021/ 2022، ووصلت إلى 25 مليارا فى 2022/ 2023، ثم 31 مليارا فى 2023، وحاليا تقارب 41 مليار جنيه.

المطلقات

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنه من الفئات الأولى بالرعاية أيضا، والتى تعمل الوزارة على توفير الحماية لها، تغطية نفقة المطلقات وأطفالهن من خلال بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي 6.27 مليار جنيه لحوالي 488.286 سيدة من المطلقات والمهجورات.