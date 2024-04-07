الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: نفقة المطلقات وأطفالهن بلغت 6 مليارات جنيه

جريدة الدستور

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجّه بزيادة نسبة الدعم أكثر من مرة آخرها 15% تبدأ من مارس الماضي.

المستفيدون من "تكافل وكرامة"

ويصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 5.2 مليون أسرة بما يضم 22 شخصا، بموزانة تقدر بحوالي 41 مليار جنيه، كما بلغت الزيادة بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وحوالي 203 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع التزام الأسر بتطبيق المشروطية التعليمية والصحية يسانده برنامج "لا أمية مع تكافل" و"فرصة" للتمكين الاقتصادي.

الوقائع تنشر قرار التضامن بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسة الأهلية

ويبلغ حجم المستفيدين من "تكافل وكرامة" في الريف 72% من إجمالي المساعدات وتبلغ نسبة النساء 75% من إجمالي المستفيدين.

مراحل تطور الدعم 

وتطورت مراحل موازنة الدعم من 3.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015، إلى 6.7 مليار فى 2015/ 2016، ثم 9.1 مليار فى 2016/ 2017، ووصلت إلى 12.2 مليار فى 2017/ 2018، كما بلغت 16.8 مليار فى 2018/ 2019، وزادت إلى 17.7 مليار فى 2019/ 2020، كما ارتفعت إلى 18.5 مليار فى 2020/ 2021، وبلغت 19 مليارا فى 2021/ 2022، ووصلت إلى 25 مليارا  فى 2022/ 2023، ثم 31 مليارا فى 2023، وحاليا تقارب 41 مليار جنيه.

المطلقات

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنه من الفئات الأولى بالرعاية أيضا، والتى تعمل الوزارة على توفير الحماية لها، تغطية نفقة المطلقات وأطفالهن من خلال بنك ناصر الاجتماعي، بإجمالي 6.27 مليار جنيه لحوالي 488.286 سيدة من المطلقات والمهجورات.

للأسر الأولى بالرعاية وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الدعم المطلقات

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رئيس أندية الروتاري لبحث التعاون في تنفيذ المشروعات

المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان يشيد بمسلسل "حق عرب "

وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمصر

اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

"القباج" و"مندوب بريطانيا" يبحثان سبل إيصال المساعدات إلى غزة

إنشاء مخزن جمركى بالعريش لتعزيز المساعدات الموجهة لغزة

زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان إلى 4147 مكالمة

"صُناع الخير" تساعد 25 عروسة يتيمة لإتمام زفافهن فى الغربية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

مصر تستعد لجولة جديدة من مفاوضات هدنة غزة.. ونتنياهو يبحث عن مخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى