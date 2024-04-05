الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إنشاء مخزن جمركى بالعريش لتعزيز المساعدات الموجهة لغزة

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لشئون مؤسسات العمل الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشادت القباج بالجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والمتطوعون إزاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، وهذا ما يشهد به الجميع سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي من المنظمات الأممية، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في إتاحة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، هذا بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى في الضغط على الجانب الإسرائيلي بشتى الأشكال لإتاحة المزيد من المساعدات الإنسانية. 

كما أثنت القباج على الجهود الدؤوبة التي يقدمها المتطوعون، والذين يشكلون جزءًا أساسيًا من نجاح منظومة الإغاثة في مصر.

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وشهد الاجتماع مناقشة التوسع في الشراكات مع عدة جهات دولية؛ لتعزيز المساعدات الموجهة إلى غزة، ولتقوية البنية التحتية والمخزنية والتكنولوجية لجمعية الهلال الأحمر المصري، وزيادة قدراتها للاستعداد والاستجابة لأي طوارئ تحدث داخل مصر أو خارجها.

إنشاء مخزن جمركي في مدينة العريش

 تمت الموافقة على إنشاء مخزن جمركي في مدينة العريش بالمنطقة المخصصة لذلك الغرض، وذلك بعد إتاحة المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة مساحة أرض يمكن تخصيصها لهذا الغرض، وبعد موافقة جهاز تنمية شمال سيناء، كما تمت الموافقة على التعاقد مع السفارة الفرنسية لتقديم سلات غذائية كمساهمة في المطبخ الإنساني بالشيخ زويد، والموافقة على الاتفاقية الموقعة مع منظمة الصحة العالمية بشأن دعم المنظمة لجهود الهلال الأحمر المصري في الأزمة الحالية. 

وأخيرًا تمت أيضًا الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لدعم جهود الهلال الأحمر في المطبخ الإنساني في الشيخ زويد، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة الفطيم لتجهيز وإدارة أسواق "هايبر" لتجهيز وجبات غذائية في النصف الثاني من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري مؤسسات العمل الأهلي الأزمة الإنسانية غزة مخزن جمركي

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