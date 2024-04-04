"صُناع الخير" تساعد 25 عروسة يتيمة لإتمام زفافهن فى الغربية

أهدت مؤسسة "صناع الخير" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مساعدات مالية لـ25 عروسة يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية من قرى ومراكز الغربية المختلفة دعمًا لإتمام زفافهن.



يأتي ذلك في إطار احتفالات "صناع الخير" بيوم اليتيم وقرب حلول عيد الفطر المبارك وضمن مبادرة "فرحة" التي أطلقتها المؤسسة لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج واللاتي تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن.

حضر احتفالية تسليم الدعم المادي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، حيث يتم تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة وصناع الخير لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

وفي كلمته، هنأ محافظ الغربية العرائس المقبلات على الزواج، مثمنًا دور مؤسسة صناع الخير للتنمية بالمساهمة فى تزويج الفتيات غير القادرات، مشيرًا إلى أن صناع الخير دائمًا ما تكون متواجدة لمساعدة الشرائح غير القادرة داخل المجتمع بتقديم منظومة خدمات تنموية مستدامة ومتكاملة، موضحة أن تلك المساعدات هي حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيدًا بدور المجتمع المدني ومساهمته الفعالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.



وأكد محافظ الغربية أن المرأة المصرية تلعب دورًا محوريًا في بناء مجتمع قوي، فالأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء، لتحقيق حياة سليمة مستدامة، والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية.

من جانبه، أوضح هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة صناع الخير "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المحافظين فى المحافظات المستهدفة.

وأشار إلى أن "صناع الخير" أهدت كل عروسة من الـ25 عروسة مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه.

وأوضح أن "صناع الخير" ومن خلال مبادرة "فرحة"، نجحت حتى الآن في اتمام زفاف 500 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة سواء بإهدائهن أجهزة كهربائية أو مبلغًا ماليًا.