لتأمين أبسط حقوق أهلها.. مخيمات مصرية فى قلب غزة

أقامت جمعية الهلال الأحمر المصري، بناء على توجيهات القيادة السياسية، مخيمى خان يونس (1) و(2) لإيواء النازحين بقطاع غزة، ويضمان أكثر من 250 خيمة لخدمة حوالي 6 آلاف شخص، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

أكدت الهلال الأحمر، أن الهدف من المخيمات هو توفير جميع الاحتياجات الإغاثية والطبية، بجانب الأساسية من المواد الغذائية والمياه للمقيمين بالمخيم والنازحين بمدينة خان يونس، والأسر الفلسطينية المتضررة من الأزمة الحالية بغزة، كما ينفذ متطوعو الهلال أنشطة ترفيهية للأطفال تستهدف العمل على تحسين حالتهم النفسية وتعمل على تقليل الأثر الناجم من الأحداث التي عاصرها الأطفال خلال الفترات الماضية.

إنتاج الخبز

والجمعية افتتحت أيضًا خط إنتاج خبز ضمن تجهيزات مركز الإمداد الغذائي (المطبخ الإنساني) بمدينة الشيخ زويد، بالتعاون مع الهلال الفلسطيني، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة، موضحة أن الخط يُشكل خطوة إنسانية تهدف إلى توفير 25 ألف رغيف خبز يوميًا كمرحلة أولى، كما أنه تم إعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بالقطاع من خلال نقلها عبر الجسر البري الرابط بين المطبخ وغزة، حيث يستهدف خط الإنتاج توزيع 30 ألف وجبة إفطار من خلال مجموعة من متطوعي الهلال الذين يعملون ليلًا ونهارًا لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

تدخلات مختلفة

جهود الهلال الأحمر المصري امتدت أيضًا إلى الفلسطينيين العابرين وأسرهم والجرحى والتسهيلات المقدمة لهم، من خلال برامج التدخلات المختلفة الاجتماعية والنفسية والرعائية، حيث يتم التواصل معهم على مستوى المحافظات من خلال اللجنة المركزية بالعريش.

وقالت الجمعية، إن ما قدمته الدولة المصرية بلغ 62 ألفًا و744 طنًا بجهود المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة.